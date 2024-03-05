Налоговая декларация для самозанятых: что должны знать физические лица

Если в течение отчетного периода самозанятое лицо не получало доходов, однако при наличии других доходов, нужно подавать соответствующую декларацию и приложения.

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ГНС в Полтавской области информирует, что согласно статье 178.4 Налогового кодекса Украины физические лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью, а также иностранцы и лица без гражданства, которые стали на учет в контролирующих органах как самозанятые лица и являются резидентами, должны подавать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах (далее - Декларация) по результатам отчетного года в установленные сроки для плательщиков налога на доходы физических лиц. Они также должны указывать другие доходы из источников их происхождения из Украины и иностранные доходы наряду с доходами от осуществления независимой профессиональной деятельности.

Плательщики налога на доходы физических лиц, в том числе самозанятые лица, должны представлять Декларацию до 1 мая года, следующего за отчетным, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Приложения к Декларации являются обязательной составной частью и представляются только при наличии доходов или расходов, расчет которых отражен в соответствующих приложениях.

Кроме того, согласно Налоговому кодексу, налогоплательщик должен представлять налоговые декларации по каждому отдельному налогу, касающемуся его налогообложения, за каждый установленный отчетный период или при наличии показателей, подлежащих декларированию.

Следовательно, если лицо, занимающееся независимой профессиональной деятельностью, не получало доходов от такой деятельности в течение отчетного периода, то оно освобождается от обязанности представления Декларации и соответствующих приложений. Однако, если оно получало другие доходы, оно должно представить Декларацию и заполнить соответствующие приложения в зависимости от вида полученного дохода.

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