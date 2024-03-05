Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Высшем совете правосудия пока не знают, где разместить дисциплинарных инспекторов

Выделенное дисциплинарным инспекторам здание находится в аварийном состоянии.

Искреннее раскаяние лица возможно на любой стадии уголовного процесса – Верховный Суд

О искренности раскаяния лица свидетельствует его поведение после совершения преступления, отметил Верховный Суд.

Прокурор утверждал, что не был ознакомлен с содержанием приговора, потому что не принимал участия в рассмотрении дела – что решила Объединенная палата КУС относительно сроков обжалования

В кассационной жалобе прокурор указывал, что он принимал участия в рассмотрении, проведенном порядке, предусмотренном ст. 382 УПК, поэтому не был осведомлен о вынесении приговора и его содержании, а копия приговора поступила в прокуратуру значительно позже.

Суд путем осуществления правосудия только применяет нормы закона, однако не может перенимать на себя функции законодательного органа, – позиция ОП КУС ВС

Объединенная палата КУС ВС высказалась о толковании признака «в условиях военного положения» при квалификации кражи, за которую законодатель во время войны предусмотрел безальтернативную санкцию лишения свободы от 5 лет.

Судьи Верховного Суда США по делу Трампа разделились во мнениях относительно полномочий штатов, полный текст решения

5 судей ВС США против 4-х постановили, что штаты также не имеют полномочий применять запрет 14-й поправки, которая говорит, что участвовавшие в «восстании» после присяги лишаются права вновь занимать должности, к любым кандидатам на федеральном уровне.

  1. В Украине

Налоговая декларация для самозанятых: что должны знать физические лица

09:29, 5 марта 2024
Если в течение отчетного периода самозанятое лицо не получало доходов, однако при наличии других доходов, нужно подавать соответствующую декларацию и приложения.
Налоговая декларация для самозанятых: что должны знать физические лица
Источник фото: konkurent.in.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ГНС в Полтавской области информирует, что согласно статье 178.4 Налогового кодекса Украины физические лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью, а также иностранцы и лица без гражданства, которые стали на учет в контролирующих органах как самозанятые лица и являются резидентами, должны подавать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах (далее - Декларация) по результатам отчетного года в установленные сроки для плательщиков налога на доходы физических лиц. Они также должны указывать другие доходы из источников их происхождения из Украины и иностранные доходы наряду с доходами от осуществления независимой профессиональной деятельности.

Плательщики налога на доходы физических лиц, в том числе самозанятые лица, должны представлять Декларацию до 1 мая года, следующего за отчетным, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Приложения к Декларации являются обязательной составной частью и представляются только при наличии доходов или расходов, расчет которых отражен в соответствующих приложениях.

Кроме того, согласно Налоговому кодексу, налогоплательщик должен представлять налоговые декларации по каждому отдельному налогу, касающемуся его налогообложения, за каждый установленный отчетный период или при наличии показателей, подлежащих декларированию.

Следовательно, если лицо, занимающееся независимой профессиональной деятельностью, не получало доходов от такой деятельности в течение отчетного периода, то оно освобождается от обязанности представления Декларации и соответствующих приложений. Однако, если оно получало другие доходы, оно должно представить Декларацию и заполнить соответствующие приложения в зависимости от вида полученного дохода.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Станіслав Кравченко
    Станіслав Кравченко
    голова Верховного Суду
  • Юрій Черпак
    Юрій Черпак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Зоряна Лунь
    Зоряна Лунь
    суддя Львівського окружного адміністративного суду