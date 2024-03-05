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  1. В Україні

Податкова декларація для самозайнятих: що повинні знати фізичні особи

09:29, 5 березня 2024
Якщо протягом звітного періоду самозайнята особа не отримували доходів, однак у разі наявності інших доходів, потрібно подавати відповідну декларацію та додатки.
Податкова декларація для самозайнятих: що повинні знати фізичні особи
Джерело фото: konkurent.in.ua
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ДПС у Полтавській області інформує, що згідно зі статтею 178.4 Податкового кодексу України фізичні особи, які займаються незалежною професійною діяльністю, а також іноземці та особи без громадянства, що стали на облік у контролюючих органах як самозайняті особи та є резидентами, мають подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) за результатами звітного року у встановлені строки для платників податку на доходи фізичних осіб. Вони також повинні вказувати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності.

Платники податку на доходи фізичних осіб, у тому числі самозайняті особи, мають подавати Декларацію до 1 травня року, наступного за звітним, за винятком випадків, передбачених законодавством. Додатки до Декларації є обов'язковою складовою частиною і подаються лише у разі наявності доходів або витрат, розрахунок яких відображений у відповідних додатках.

Крім того, згідно з Податковим кодексом, платник податків повинен подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, який стосується його оподаткування, за кожний встановлений звітний період або у разі наявності показників, що підлягають декларуванню.

Отже, якщо особа, яка займається незалежною професійною діяльністю, не отримувала доходів від такої діяльності протягом звітного періоду, то вона звільняється від обов'язку подання Декларації та відповідних додатків. Однак, якщо вона отримувала інші доходи, вона повинна подати Декларацію та заповнити відповідні додатки залежно від виду отриманого доходу.

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