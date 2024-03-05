У Києві вантажівка залила бетонними відходами проїжджу частину Північного мосту: як покарали водія

Патрульні Києва притягнули водія вантажівки до відповідальності за забруднення проїжджої частини.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

Патрульні поліцейські Києва притягнули до відповідальності водія вантажівки за порушення правил та забруднення проїжджої частини, повідомила пресслужба патрульної поліції міста.

За отриманою інформацією, на Північному мосту було зафіксовано забруднення проїжджої частини. Комунальні служби оперативно прибрали засмічену ділянку, а поліцейські вжили заходів для затримання порушника.

Виявилося, що водій вантажівки вчинив самовільне відкриття борту, що спричинило забруднення дорожнього покриття бетонними відходами та створило загрозу для інших учасників руху.

Патрульні інспектори пояснили водієві його порушення та склали протокол за ч. 1 ст. 139 Кодексу України про адміністративні правопорушення (створення перешкод для дорожнього руху, в тому числі забруднення дорожнього покриття, або невжиття необхідних заходів щодо їх усунення).

Правоохоронці нагадують, що згідно з Правилами дорожнього руху, водії зобов'язані утримувати проїзну частину та смугу відведення автомобільних доріг у чистоті. Також, перевезення вантажу дозволяється лише у тому випадку, якщо він не створює шуму та не забруднює дорогу та навколишнє середовище.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

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