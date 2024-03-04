ВАКС стягнув у дохід держави активи кремлівського пропагандиста Кисельова

Активи російського телеведучого у Криму конфісковано на користь України.

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У понеділок, 4 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду розглянула адміністративний позов Міністерства юстиції України проти російського телеведучого та журналіста-пропагандиста. Про це повідомлено у пресрелізі ВАКС.

ВАКС вирішив стягнути на користь держави різноманітні активи від зазначеного особи, включаючи житловий будинок у Коктебелі, земельну ділянку, автомобіль Land Rover, причіп, а також частки у статутних капіталах двох підприємств.

«ВАКС стягнув у дохід держави його активи, а саме: житловий будинок загальною площею 151,1 кв.м в Коктебелі, земельну ділянку загальною площею 0.2878 га, автомобіль Land Rover, причіп, а також 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб Сковорода" і 30,95% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Промо.Юей"», – йдеться у повідомленні.

Прізвище журналіста не згадується у повідомленні, проте за інформацією ЗМІ мова йде про Дмитра Кисельова щодо якого Мін’юст подав до ВАКС позов про застосування до нього санкцій.

Зазначається, що Кисельов або його представник має право подати апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду протягом п'яти днів з моменту оголошення рішення.

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