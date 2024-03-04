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ВАКС взыскал в доход государства активы кремлевского пропагандиста Киселева

20:55, 4 марта 2024
Активы российского телеведущего в Крыму конфискованы в пользу Украины.
ВАКС взыскал в доход государства активы кремлевского пропагандиста Киселева
Источник фото: Getty Images
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В понедельник, 4 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда рассмотрела административный иск Министерства юстиции Украины против российского телеведущего и журналиста-пропагандиста. Об этом сообщается в пресс-релизе ВАКС.

ВАКС решил взыскать в пользу государства различные активы от указанного лица, включая жилой дом в Коктебеле, земельный участок, автомобиль Land Rover, прицеп, а также доли в уставных капиталах двух предприятий.

"ВАКС взыскал в доход государства его активы, а именно: жилой дом общей площадью 151,1 кв.м в Коктебеле, земельный участок общей площадью 0.2878 га, автомобиль Land Rover, прицеп, а также 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Клуб Сковорода" и 30,95% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Промо.Юэй"", - говорится в сообщении.

Фамилия журналиста не упоминается в сообщении, однако по информации СМИ речь идет о Дмитрии Киселеве, в отношении которого Минюст подал в ВАКС иск о применении к нему санкций.

Отмечается, что Киселев или его представитель имеет право подать апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней с момента оглашения решения.

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