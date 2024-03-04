Франция впервые в мире закрепит право на аборт в своей конституции

Парламент Франции окончательно проголосует за закрепление в конституции права на аборт.

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Франция стала первой страной, которая закрепит право женщин на аборт в своей конституции. Парламент Франции внес историческую поправку в статью 34 Конституции в понедельник, 4 марта. Законопроект был принят подавляющим большинством голосов - 780 против 72, и заседание закончилось долгими аплодисментами, сообщает CBS News.

Этот шаг стал реакцией на растущее беспокойство во Франции после того, как два года назад Соединенные Штаты Америки начали отменять права на аборты. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это решение обеспечит защиту прав женщин на аборт в будущем.

Поправка прямо закрепляет "гарантированную свободу женщины прибегнуть к аборту". После голосования Макрон заявил, что поправку внесут в конституцию в Международный женский день, 8 марта, во время церемонии в центре Парижа.

Изменения получили поддержку со стороны различных политических партий, включая ультраправые группы, которые исторически выступали против расширения прав на аборт. Аборты были легализованы во Франции в 1974 году, а в 2022 году законный лимит для абортов был увеличен до 14 недель беременности.

Этот исторический момент стал еще более знаменательным, когда президент Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пивет объявила процесс, отметив, что это отдание должного внимания всем женщинам, которые работали для достижения равенства.

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