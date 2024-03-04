Франція вперше у світі закріпить право на аборт у своїй конституції

Парламент Франції остаточно проголосує за закріплення у конституції права на аборт.

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Франція стала першою країною, яка закріпить право жінок на аборт у своїй конституції. Парламент Франції вніс історичну поправку до статті 34 Конституції у понеділок, 4 березня. Законопроект було прийнято переважною більшістю голосів - 780 проти 72, і засідання закінчилося довгими оплесками, повідомляє CBS News.

Цей крок став реакцією на зростаюче занепокоєння у Франції після того, як два роки тому Сполучені Штати Америки почали скасовувати права на аборти. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що це рішення забезпечить захист прав жінок на аборт у майбутньому.

Поправка прямо закріплює "гарантовану свободу жінки вдатися до аборту". Після голосування Макрон заявив, що поправку внесуть до конституції в Міжнародний жіночий день, 8 березня, під час церемонії у центрі Парижа.

Зміни отримали підтримку з боку різних політичних партій, включаючи ультраправі групи, які історично виступали проти розширення прав на аборт. Аборти були легалізовані у Франції в 1974 році, а в 2022 році законний ліміт для абортів було збільшено до 14 тижнів вагітності.

Цей історичний момент став ще більш визначним, коли президент Національної асамблеї Яель Браун-Півет оголосила процес, зазначивши, що це віддання належного уваги всім жінкам, які працювали для досягнення рівності.

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