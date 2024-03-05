В Киеве грузовик залил бетонными отходами проезжую часть Северного моста: как наказали водителя

Патрульные Киева привлекли водителя грузовика к ответственности за загрязнение проезжей части.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

Патрульные полицейские Киева привлекли к ответственности водителя грузовика за нарушение правил и загрязнение проезжей части, сообщила пресс-служба патрульной полиции города.

По полученной информации, на Северном мосту было зафиксировано загрязнение проезжей части. Коммунальные службы оперативно убрали замусоренный участок, а полицейские приняли меры для задержания нарушителя.

Оказалось, что водитель грузовика совершил самовольное открытие борта, что повлекло загрязнение дорожного покрытия бетонными отходами и создало угрозу для других участников движения.

Патрульные инспекторы объяснили водителю его нарушение и составили протокол по ч. 1 ст. 139 Кодекса Украины об административных правонарушениях (создание препятствий для дорожного движения, в том числе загрязнение дорожного покрытия, или непринятие необходимых мер по их устранению).

Правоохранители напоминают, что согласно Правилам дорожного движения, водители обязаны содержать проезжую часть и полосу отвода автомобильных дорог в чистоте. Также, перевозка груза разрешается только в том случае, если он не создает шума и не загрязняет дорогу и окружающую среду.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

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