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  1. В Україні

Україна не отримала зібрані для неї гроші в Польщі, – Шмигаль

21:54, 4 березня 2024
Шмигаль заявив, що зібрані для України кошти ймовірно пішли на підтримку Польщі.
Україна не отримала зібрані для неї гроші в Польщі, – Шмигаль
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Кошти, які були зібрані для України під час двох конференцій у Варшаві у квітні й травні 2022 року, досі не надійшли до країни. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції 4 березня.

Одна з конференцій, Stand Up For Ukraine, відбулась у Варшаві 9 квітня 2022 року і принесла зібрані 10,1 мільярда євро, частина яких була призначена для України. Проте, за словами Шмигаля, Україна досі не отримала жодного з цих коштів.

Ще одна конференція, приурочена до збору коштів для України, відбулась у Варшаві 5 травня 2022 року та зібрала 6 мільярдів євро. Однак і з цієї суми Україна не отримала жодного платежу.

«Ми, звісно ж, розуміємо, що ці кошти пішли на підтримку Польщі», - зауважив прем'єр.

Зазначимо, що конференцію Stand Up For Ukraine ініціювали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Канади Джастин Трюдо з метою збору коштів для українських внутрішньо переміщених осіб та біженців. Міжнародну конференцію донорів для України організував тодішній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький разом з іншими іноземними лідерами.

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