Данило Гетманцев про введення військового збору для ФОПів і не лише: Кабмін готує законопроєкт

Уряд готує законопроєкт, який дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету.

Джерело фото: rada.gov.ua

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Кабінет Міністрів готує законопроєкт, який дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету. Зокрема, військовий збір хочуть запровадити для приватних підприємців.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Мінфін працює над збільшенням доходів держбюджету на 44 млрд гривень. Це хочуть зробити за рахунок збільшення військового збору, запровадження військового збору для ФОП, для юридичних платників єдиного податку, для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами.

За словами нардепа, відомство підготувало комплекс пропозицій, який запропонують депутатам як законопроєкт.

«Уже в березні очікуємо на цей законопроєкт», - додав Гетманцев.

Як ми писали раніше, Мінфін анонсував підвищення військового збору та акцизів для наповнення бюджету. Зміни, ймовірно, стосуватимуться юридичних осіб – платників податку на прибуток підприємств і платників єдиного податку третьої та четвертої груп, а також ФОПів – платників єдиного податку.

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