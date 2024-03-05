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  1. В Україні

Аудит Міноборони виявив на складі 30 тисяч турнікетів, які там пролежали майже рік

08:51, 5 березня 2024
Ці турнікети отримали ще в квітні 2023 року, і тільки через шість місяців військова частина видала перші з них військовим – всього 458 одиниць.
Аудит Міноборони виявив на складі 30 тисяч турнікетів, які там пролежали майже рік
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На складах Командування медичних сил аудит Міністерства оборони виявив 30 тисяч турнікетів, які зберігалися майже рік. Про це повідомила пресслужба Міноборони зазначивши, що після проведення аудиту посадовці почали видачу турнікетів військовим.

У повідомленні сказано, що майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США було виявлено у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Командування медичних сил на Житомирщині. Ці турнікети отримано ще в квітні 2023 року, і тільки через шість місяців військова частина видала перші з них військовим – всього 458 одиниць.

У Міноборони зазначають, що після проведення аудиту відповідальні посадові особи почали видачу турнікетів, наразі майже третина – уже у військовослужбовців. Також ініційовано видачу іншого медичного майна (індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків), що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості.

Про результати внутрішнього аудиту уже повідомили Міністру оборони Рустему Умєрову.

Також раніше аудит Міністерства оборони встановив факт безпідставної виплати додаткової грошової винагороди окремим військовослужбовцям у військових частинах чотирьох регіонів. Як повідомляє пресслужба Міноборони, мова йде про суму 186,6 мільйона гривень.

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