Аудит Міноборони виявив на складі 30 тисяч турнікетів, які там пролежали майже рік

Ці турнікети отримали ще в квітні 2023 року, і тільки через шість місяців військова частина видала перші з них військовим – всього 458 одиниць.

На складах Командування медичних сил аудит Міністерства оборони виявив 30 тисяч турнікетів, які зберігалися майже рік. Про це повідомила пресслужба Міноборони зазначивши, що після проведення аудиту посадовці почали видачу турнікетів військовим.

У повідомленні сказано, що майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США було виявлено у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Командування медичних сил на Житомирщині. Ці турнікети отримано ще в квітні 2023 року, і тільки через шість місяців військова частина видала перші з них військовим – всього 458 одиниць.

У Міноборони зазначають, що після проведення аудиту відповідальні посадові особи почали видачу турнікетів, наразі майже третина – уже у військовослужбовців. Також ініційовано видачу іншого медичного майна (індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків), що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості.

Про результати внутрішнього аудиту уже повідомили Міністру оборони Рустему Умєрову.

Також раніше аудит Міністерства оборони встановив факт безпідставної виплати додаткової грошової винагороди окремим військовослужбовцям у військових частинах чотирьох регіонів. Як повідомляє пресслужба Міноборони, мова йде про суму 186,6 мільйона гривень.

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