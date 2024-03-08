В Подольске в центре города нашли мертвого мужчину в военной форме

Утром нашли тело избитого мужчины в форме, полиция расследует обстоятельства смерти.

Источник фото: Думская

В Подольске Одесской области в центре города нашли мертвого мужчину в военной форме, который лежал в крови. Инцидент подтвердила пресс-служба полиции Одесской области 8 марта.

По информации "Думской", тело мужчины было найдено в 7:00 утра на проспекте Шевченко в центре города. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия.

"Убитый мужчина в крови, одетый в военную форму, на вид более 40 лет. Лица от полученных побоев просто нет", - говорится в сообщении.

Источник фото: Думская

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