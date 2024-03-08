У Подільську в центрі міста знайшли мертвого чоловіка у військовій формі

Вранці знайшли тіло побитого чоловіка у формі, поліція розслідує обставини смерті.

Джерело фото: Думська

У Подільську Одеської області у центрі міста знайшли мертвого чоловіка у військовій формі, який лежав у крові. Інцидент підтвердила прес-служба поліції Одеської області 8 березня.

За інформацією «Думської», тіло чоловіка було знайдено о 7:00 ранку на проспекті Шевченка у центрі міста. Прибула на місце події слідчо-оперативна група з'ясовує обставини події.

«Убитий чоловік у крові, одягнений військову форму, на вигляд понад 40 років. Особи від отриманих побоїв просто немає», – йдеться у повідомленні.

Джерело фото: Думська

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