На Одещині затримали ймовірного вбивцю військового

Чоловік сам зізнався у вбивстві військовослужбовця.

На Одещині поліція затримала підозрюваного у вбивстві військовослужбовця, тіло якого виявили 8 березня у Подільську. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Мертвого чоловіка, який був одягнений у військову форму, перехожі побачили у парковій зоні. З’ясувалося, що вбитий, дійсно, військовослужбовець, він народився у 1989 році та, за попередніми даними, загинув від численних ударів по голові та обличчю.

Згодом вдалося встановити та затримати підозрюваного. Ним виявився житель Одеської області, який тимчасово проживав у Подільську. У скоєному він зізнався.

Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу.

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