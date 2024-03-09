Назвал свой Wi-Fi в общежитии «Slava Ukraine!»: в рф наказали студента

Роутер был конфискован как «орудие совершения правонарушения».

В Москве дали 10 суток административного ареста студенту МГУ, который назвал свой Wi-Fi в общежитии "Slava Ukraine!". Роутер был конфискован как "орудие совершения правонарушения". Об этом пишут росСМИ.

22-летний студент признан виновным в публичном демонстрировании "экстремистской символики". В суде роутер признали "орудием совершения правонарушения" и конфисковали.

Полицейские установили, что в октябре 2023 года он купил новый роутер и при подключении создал сеть под названием "Slava Ukraine!". В суде студент признал, что сам настраивал сеть. Студенту назначили наказание в виде 10 суток административного ареста.