В Минобороны планируют заменить консервы в сухпайках на полноценные блюда для военных

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сама по себе ссылка на информацию, сгенерированную ChatGPT, не может признаваться злоупотреблением процессуальными правами – особое мнение судьи ВС

Сама по себе ссылка на информацию, сгенерированную с помощью технологий ИИ, при отсутствии других обоснованных обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестных процессуальных действиях лица, не может признаваться злоупотреблением процессуальными правами, отметила в особом мнении судья ВС Анна Вронская.

Депутаты предлагают не вводить военный учет мужчин, выехавших за границу, и разрешить свободный выезд тем, кто постоянно проживает или учится за границей

Народные депутаты предлагают предусмотреть изменениями в законе о мобилизации запрет на ограничение выезда граждан, которые на законных основаниях проживают или учатся в вузах за границей.

Утраченные материалы уголовного производства подлежат восстановлению также по собственной инициативе суда, а их отсутствие не является основанием для возврата жалобы – Верховный Суд

Суд апелляционной инстанции указав в постановлении о том, что суд первой инстанции лишен возможности самостоятельно восстанавливать материалы утраченного судебного производства, не учел требования уголовного процессуального закона о порядке возобновления материалов утраченного уголовного производства в условиях военного положения.

Если обличитель имел судимости и сотрудничали с органами расследования в других уголовных производствах, это еще не свидетельствует о наличии провокации – Верховный Суд

Наличие у лица судимостей, а также его сотрудничество с органами расследования в других уголовных производствах сами по себе не свидетельствуют о наличии провокации – Верховный Суд.

Всегда есть законный путь обжалования – Верховный Суд отменил оправдательный приговор адвокату, который пытался вернуть автомобиль и дал взятку

Верховный Суд указал, что адвокат воспользовался возможностью подать следователю ходатайство о возвращении автомобиля, а после отказа в его удовлетворении – жалобу к следственному судье на бездействие следователя, и хотя судья отказал, однако это не препятствовало дальнейшим правовым действиям.

  1. В Украине

В Минобороны планируют заменить консервы в сухпайках на полноценные блюда для военных

07:58, 10 марта 2024
Заместитель министра обороны Виталий Половенко провел внеплановые инспекции складов на востоке и в центре Украины, получив, по его словам, «много нареканий на пайки».
В Минобороны планируют заменить консервы в сухпайках на полноценные блюда для военных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины намерено поднять стандарты питания для военнослужащих и заменить консервированные продукты в сухпайках на полноценные блюда. Об этом сообщил заместитель министра обороны Виталий Половенко, сообщается на сайте ведомства.

Он проверил склады с едой и проконтролировал качество суточного полевого набора продуктов для военных.

«Я получил немало нареканий на пайки. В целом в Вооруженных силах распространены две нормы пайков. Это 10-я и 15-я нормы. Эти пайки очень разнятся. Дело в том, что 10-я норма в основном состоит из консервов и выдается на несколько суток. А вот 15-е – это полностью готовые сбалансированные блюда для наших военных», – отметил Виталий Половенко.

В 15-й полевой набор входит 14 видов меню с полноценными блюдами: борщи, супы, разные каши с мясом и овощами, кофе, чай, мед, джем, сухари ржаные и пшеничные, галеты. Энергетическая ценность одного рациона должна составлять не менее 3500 килокалорий.

«Эти полевые наборы имеют разное предназначение. Если военный отправляется в командировку на несколько суток, будет достаточно 10-й нормы. Но если военные выполняют соответствующие задачи и находятся за пределами ППД, однозначно для них нужна 15-я норма. К сожалению, сложилась такая ситуация, когда некоторым бойцам предлагают исключительно 10 норму», – сказал Виталий Половенко.

Замминистра обороны подчеркнул, что последний раз закупка пайка 15-й нормы состоялась в конце 2022-го года. Вся партия была изъята из-за несоответствия лабораторным требованиям.

«Важно, чтобы у военнослужащих были обе нормы полевых наборов. В будущем МО планирует отказаться от консервированных продуктов и кормить наших защитников полноценными блюдами. Это важно, поскольку качественное и безопасное питание военных также гарантирует нашу безопасность. Поэтому Командование Сил логистики должно как можно быстрее сформировать потребность в закупке 15-й нормы пайков. Когда Минобороны получит эту потребность, Государственный оператор тыла проведет закупки», – подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Гомельчук
    Сергій Гомельчук
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Микола Тонконоженко
    Микола Тонконоженко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Євгеній Аблов
    Євгеній Аблов
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Тімченко
    Олена Тімченко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова