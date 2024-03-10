В Минобороны планируют заменить консервы в сухпайках на полноценные блюда для военных

Министерство обороны Украины намерено поднять стандарты питания для военнослужащих и заменить консервированные продукты в сухпайках на полноценные блюда. Об этом сообщил заместитель министра обороны Виталий Половенко, сообщается на сайте ведомства.
Он проверил склады с едой и проконтролировал качество суточного полевого набора продуктов для военных.
«Я получил немало нареканий на пайки. В целом в Вооруженных силах распространены две нормы пайков. Это 10-я и 15-я нормы. Эти пайки очень разнятся. Дело в том, что 10-я норма в основном состоит из консервов и выдается на несколько суток. А вот 15-е – это полностью готовые сбалансированные блюда для наших военных», – отметил Виталий Половенко.
В 15-й полевой набор входит 14 видов меню с полноценными блюдами: борщи, супы, разные каши с мясом и овощами, кофе, чай, мед, джем, сухари ржаные и пшеничные, галеты. Энергетическая ценность одного рациона должна составлять не менее 3500 килокалорий.
«Эти полевые наборы имеют разное предназначение. Если военный отправляется в командировку на несколько суток, будет достаточно 10-й нормы. Но если военные выполняют соответствующие задачи и находятся за пределами ППД, однозначно для них нужна 15-я норма. К сожалению, сложилась такая ситуация, когда некоторым бойцам предлагают исключительно 10 норму», – сказал Виталий Половенко.
Замминистра обороны подчеркнул, что последний раз закупка пайка 15-й нормы состоялась в конце 2022-го года. Вся партия была изъята из-за несоответствия лабораторным требованиям.
«Важно, чтобы у военнослужащих были обе нормы полевых наборов. В будущем МО планирует отказаться от консервированных продуктов и кормить наших защитников полноценными блюдами. Это важно, поскольку качественное и безопасное питание военных также гарантирует нашу безопасность. Поэтому Командование Сил логистики должно как можно быстрее сформировать потребность в закупке 15-й нормы пайков. Когда Минобороны получит эту потребность, Государственный оператор тыла проведет закупки», – подчеркнул он.
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