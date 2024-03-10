Закарпатец под предлогом поиска пропавшего военного выманил у его жены $10500

Мошенник сообщил жене военного, что якобы имеет необходимые связи и информацию, что ее муж – в плену рф.

В Закарпатской области разоблачили на мошенничестве жителя Тячевщины, который под предлогом поиска пропавшего мужа выманил у жены военнослужащего $10 500. Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

По данным следствия, закарпатец под предлогом помощи с поиском пропавшего мужчины потерпевшей – действующего военнослужащего ВСУ – незаконно завладел ее денежными средствами.

Известно, что он заверил женщину, что имеет необходимые связи и информацию, что ее муж – в плену рф. Чтобы содействовать его возвращению, жена военного должна была предоставить подозреваемому 10 500 долларов.

Жительница Ужгорода, доверившись злоумышленнику, передала ему денежные средства. Однако поняв, что подозреваемый обманул ее и не имел реального намерения помочь, обратилась в милицию с заявлением.

Мужчина был ранее судим за совершение кражи, а к моменту совершения преступления отбывал испытательный срок наказания.

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