Закарпатец под предлогом поиска пропавшего военного выманил у его жены $10500

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сама по себе ссылка на информацию, сгенерированную ChatGPT, не может признаваться злоупотреблением процессуальными правами – особое мнение судьи ВС

Сама по себе ссылка на информацию, сгенерированную с помощью технологий ИИ, при отсутствии других обоснованных обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестных процессуальных действиях лица, не может признаваться злоупотреблением процессуальными правами, отметила в особом мнении судья ВС Анна Вронская.

Депутаты предлагают не вводить военный учет мужчин, выехавших за границу, и разрешить свободный выезд тем, кто постоянно проживает или учится за границей

Народные депутаты предлагают предусмотреть изменениями в законе о мобилизации запрет на ограничение выезда граждан, которые на законных основаниях проживают или учатся в вузах за границей.

Утраченные материалы уголовного производства подлежат восстановлению также по собственной инициативе суда, а их отсутствие не является основанием для возврата жалобы – Верховный Суд

Суд апелляционной инстанции указав в постановлении о том, что суд первой инстанции лишен возможности самостоятельно восстанавливать материалы утраченного судебного производства, не учел требования уголовного процессуального закона о порядке возобновления материалов утраченного уголовного производства в условиях военного положения.

Если обличитель имел судимости и сотрудничали с органами расследования в других уголовных производствах, это еще не свидетельствует о наличии провокации – Верховный Суд

Наличие у лица судимостей, а также его сотрудничество с органами расследования в других уголовных производствах сами по себе не свидетельствуют о наличии провокации – Верховный Суд.

Всегда есть законный путь обжалования – Верховный Суд отменил оправдательный приговор адвокату, который пытался вернуть автомобиль и дал взятку

Верховный Суд указал, что адвокат воспользовался возможностью подать следователю ходатайство о возвращении автомобиля, а после отказа в его удовлетворении – жалобу к следственному судье на бездействие следователя, и хотя судья отказал, однако это не препятствовало дальнейшим правовым действиям.

  1. В Украине

Закарпатец под предлогом поиска пропавшего военного выманил у его жены $10500

07:20, 10 марта 2024
Мошенник сообщил жене военного, что якобы имеет необходимые связи и информацию, что ее муж – в плену рф.
Закарпатец под предлогом поиска пропавшего военного выманил у его жены $10500
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Закарпатской области разоблачили на мошенничестве жителя Тячевщины, который под предлогом поиска пропавшего мужа выманил у жены военнослужащего $10 500. Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

По данным следствия, закарпатец под предлогом помощи с поиском пропавшего мужчины потерпевшей – действующего военнослужащего ВСУ – незаконно завладел ее денежными средствами.

Известно, что он заверил женщину, что имеет необходимые связи и информацию, что ее муж – в плену рф. Чтобы содействовать его возвращению, жена военного должна была предоставить подозреваемому 10 500 долларов.

Жительница Ужгорода, доверившись злоумышленнику, передала ему денежные средства. Однако поняв, что подозреваемый обманул ее и не имел реального намерения помочь, обратилась в милицию с заявлением.

Мужчина был ранее судим за совершение кражи, а к моменту совершения преступления отбывал испытательный срок наказания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Гомельчук
    Сергій Гомельчук
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Микола Тонконоженко
    Микола Тонконоженко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Євгеній Аблов
    Євгеній Аблов
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Тімченко
    Олена Тімченко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова