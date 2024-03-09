Джо Байден подписал закон о финансировании части правительства США до осени

Закон предусматривает финансирование части ведомств на сумму свыше $460 млрд.

Президент США Джо Байден подписал закон о финансировании части агентств и департаментов администрации на 2024 год финансовый год. Об этом сообщил Белый дом.

Таким образом, США избежали шатдауна. Подписанный закон предусматривает финансирование в течение всего финансового года до 30 сентября департаментов и агентств федерального правительства США.

Документ охватывает половину бюджетных законопроектов по финансированию правительства США.

Пакет из шести законопроектов предусматривает выделение более $460 млрд на финансирование, в частности министерств по делам ветеранов, сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и развития городов, юстиции, торговли и энергетики.

До 22 марта законодатели должны принять шесть законопроектов о финансировании на весь год, которые касаются, в частности, министерства обороны, внутренней безопасности, здравоохранения и социальных служб. По словам законодателей, по ним может быть еще труднее достичь двухпартийного соглашения.

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