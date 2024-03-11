«Капітуляція — це не мир»: генсек НАТО Столтенберг відреагував на заяву Папи Римського про «білий прапор»

Генсек НАТО зазначив, що умовами миру можуть бути лише визнання України суверенною та незалежною державою.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відреагував на резонансну заяву Папи Римського Франциска, яка запропонувала Україні «підняти білий прапор», передає NTV.

Генеральний секретар Альянсу наголосив, що «капітуляція – це не мир».

Він зазначив, що умовами миру можуть бути лише визнання України суверенною та незалежною державою.

За словами Столтенберга, закінчення війни залежить від російського диктатора путіна, бо саме він її розпочав. Водночас, Україна такого вибору не має.

Також генсек НАТО закликав усіх союзників продовжувати надавати Україні військову підтримку, щоб показати путіну, що не отримає того, чого хоче на полі бою.

Як раніше повідомлялося, Папа Римський Франциск у своїй заяві закликав Україну до переговорів з рф. Понтифік вважає, що «сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор».

Згодом у Ватикані пояснили резонансну заяву Папи Римського щодо України та «білого прапора».

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