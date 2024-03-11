Telegram планує покращити свої процеси модерації контенту у 2024 році – Павло Дуров

Зважаючи на вибори у світі, Telegram планує покращити свої процеси модерації та розгорнути механізми, пов'язані зі штучним інтелектом, для вирішення потенційних проблем – Павло Дуров дав інтерв'ю.

Telegram планує покращити свої процеси модерації контенту цього року, оскільки «розгортаються численні глобальні вибори» та «розгорнути механізми, пов'язані зі штучним інтелектом, для вирішення потенційних проблем». Про це повідомляє FT з посиланням на рідкісне інтерв'ю автора Telegram Павла Дурова.

Але «якщо вони не перейдуть червону лінію, я не думаю, що нам слід контролювати людей у тому, як вони висловлюють свої думки», - сказав Дуров. «Я вірю у конкуренцію ідей. Я вважаю, що будь-яка ідея має бути викликом… Інакше ми можемо швидко деградувати до авторитаризму», - цитує його FT.

Також, як зазначає видання, Telegram наразі налічує 900 мільйонів користувачів і наближається до прибутковості, а Павло Дуров розглядає можливість виходу на IPO.

Так, Павло Дуров розповів Financial Times, що Telegram, що базується в Дубаї, перетворилася на один з найпопулярніших у світі додатків для соціальних мереж, заробивши «сотні мільйонів доларів» доходів після впровадження послуг реклами та підписки преміум-класу два роки тому.

«Ми сподіваємося стати прибутковими наступного року, якщо не цього», - сказав він.

Дуров, який повністю володіє Telegram, сказав, що компанії «запропонували оцінку $30 млрд» від потенційних інвесторів, включаючи «глобальні технологічні фонди пізньої стадії», але він виключив можливість продажу платформи, поки вона вивчає майбутнє первинне публічне розміщення акцій.

«Основна причина, через яку ми почали монетизуватися, полягає в тому, що ми хотіли залишитися незалежними», - сказав він. «Загалом ми розглядаємо цінність [IPO] як засіб демократизації доступу до вартості Telegram».

Як зазначає видання, Дуров залишив росію через рік після того, як відмовився передати дані деяких українських користувачів ВКонтакті російській службі безпеки. Дуров заявив, що продав свої акції ВК дружнім кремлю олігархам за 300 мільйонів доларів під примусом.

Двоє людей, близьких до цього питання, сказали, що Telegram, ймовірно, прагнутиме лістингу в США (включення цінних паперів до біржового списку), як тільки компанія досягне прибутковості і ринкові умови стануть сприятливими. Дуров відмовився коментувати терміни, але сказав, що Telegram «вивчив кілька варіантів».

Telegram залучив близько $2 млрд у вигляді боргового фінансування завдяки розміщенню облігацій на $1 млрд у 2021 році, а також додатковим випускам на $750 млн та $270 млн, проведеним минулого року.

Згідно з аналізом Sensor Tower, у конкурента з обміну повідомленнями WhatsApp, що належить Meta, щомісяця налічується 1,8 мільярда активних користувачів, а додаток зашифрованого зв'язку Signal станом на лютий 2024 року — 30 мільйонів, хоча ці дані охоплюють лише використання мобільних додатків.

У рамках своїх зусиль щодо отримання доходів Telegram тестує рекламу у певних регіонах. Цього року компанія планує розширити пропозицію по всьому світу та залучити дрібніших рекламодавців, які використовують автоматизовані системи.

Цього місяця компанія представить розподіл доходів із власниками телеграм-каналів. Крім того, вона також представить бізнес-акаунти та функцію «соціального відкриття», яка допоможе користувачам знайомитися чи зустрічатися з людьми поряд із ними, сказав Дуров.

Разом з тим, як пише FT, такі кроки Telegram суперечать його репутації як ренегатській платформі з підходом до невтручання у модерацію.

Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що парламентарі планують надіслати запит до Податкової служби окремо і по Telegram, і по тим пабліками, де є економічна активність.

Також в Україні обговорюється ідея заборони Telegram.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», 13 лютого 2024 року Європейський суд з прав людини зазначив, що вимога до Telegram розшифрувати чати користувачів порушує Конвенцію.

Автор: Наталя Мамченко

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