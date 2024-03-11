Telegram планирует улучшить свои процессы модерации контента в 2024 году – Павел Дуров

Ввиду выборов в мире, Telegram планирует улучшить свои процессы модерации и развернуть механизмы, связанные с искусственным интеллектом, для решения потенциальных проблем – Павел Дуров дал интервью.

Telegram планирует улучшить свои процессы модерации контента в этом году, поскольку «разворачиваются многочисленные глобальные выборы», и «развернуть механизмы, связанные с искусственным интеллектом, для решения потенциальных проблем». Об этом сообщает FT по ссылкой на редкое интервью создателя Telegram Павла Дурова.

Но «если они не перейдут красную линию, я не думаю, что нам следует контролировать людей в том, как они выражают свои мысли», — сказал Дуров. «Я верю в конкуренцию идей. Я считаю, что любая идея должна быть вызовом… В противном случае мы можем быстро деградировать до авторитаризма», - цитирует его FT.

Также, как отмечает издание, Telegram сейчас насчитывает 900 миллионов пользователей и приближается к прибыльности, а Павел Дуров рассматривает возможность выхода на IPO.

Так, Павел Дуров рассказал Financial Times, что базирующаяся в Дубае Telegram превратилась в одно из самых популярных в мире приложений для социальных сетей, заработав «сотни миллионов долларов» доходов после внедрения услуг рекламы и подписки премиум-класса два года назад.

«Мы надеемся стать прибыльными в следующем году, если не в этом», — сказал он.

Дуров, который полностью владеет Telegram, сказал, что компании «предложили оценку в $30 млрд» от потенциальных инвесторов, включая «глобальные технологические фонды поздней стадии», но он исключил возможность продажи платформы, пока она изучает будущее первичное публичное размещение акций.

«Основная причина, по которой мы начали монетизироваться, заключается в том, что мы хотели остаться независимыми», — сказал он. «В целом, мы рассматриваем ценность [IPO] как средство демократизации доступа к стоимости Telegram».

Как отмечает издание, Дуров покинул россию год спустя после того, как отказался передать данные некоторых украинских пользователей ВКонтакте российской службе безопасности. Дуров заявил, что продал свои акции ВК дружественным кремлю олигархам за 300 миллионов долларов под принуждением.

Два человека, близкие к этому вопросу, сказали, что Telegram, вероятно, будет стремиться к листингу в США (включению ценных бумаг в биржевой список), как только компания достигнет прибыльности и рыночные условия станут благоприятными. Дуров отказался комментировать сроки, но сказал, что Telegram «изучил несколько вариантов».

Telegram привлек около $2 млрд в виде долгового финансирования благодаря размещению облигаций на $1 млрд в 2021 году, а также дополнительным выпускам на $750 млн и $270 млн, проведенным в прошлом году.

Согласно анализу Sensor Tower, у конкурента по обмену сообщениями WhatsApp, принадлежащего Meta, ежемесячно насчитывается 1,8 миллиарда активных пользователей, а у приложения зашифрованной связи Signal по состоянию на февраль 2024 года — 30 миллионов, хотя эти данные охватывают только использование мобильных приложений.

В рамках своих усилий по получению доходов Telegram тестирует рекламу в определенных регионах. В этом году компания планирует расширить предложение по всему миру и привлечь более мелких рекламодателей, использующих автоматизированные системы.

В этом месяце компания представит разделение доходов с владельцами телеграм-каналов. Кроме того, она также представит бизнес-аккаунты и функцию «социального открытия», которая поможет пользователям знакомиться или встречаться с людьми рядом с ними, сказал Дуров.

Вместе с тем, как пишет FT, такие шаги Telegram противоречат его репутации как ренегатской платформы с подходом невмешательства в модерацию.

Напомним, ранее глава Комитета Верховной Рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что парламентарии планируют послать запрос в Налоговую службу отдельно и по Telegram, и по тем пабликам, где есть экономическая активность.

Также в Украине обсуждается идея запрета Telegram.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», 13 февраля 2024 года Европейский суд по правам человека указал, что требование к Telegram расшифровать чаты пользователей нарушает Конвенцию.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.