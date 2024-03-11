Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Мы ждем на конкурс компетентных, добропорядочных кандидатов. Людей, которые любят и умеют работать» - член ВККС Олег Колиуш

В ВККС рассказали, как будет проходить конкурс в Высший антикоррупционный суд и АП ВАКС, и на что кандидатам нужно обратить внимание.

Военнослужащий отказался форсировать Днепр и штурмовать Крынки: что решил суд

Мужчина объяснил отказ от форсирования Днепра влиянием других военнослужащих и получил за это год дисциплинарного батальона.

Telegram планирует улучшить свои процессы модерации контента в 2024 году – Павел Дуров

Ввиду выборов в мире, Telegram планирует улучшить свои процессы модерации и развернуть механизмы, связанные с искусственным интеллектом, для решения потенциальных проблем – Павел Дуров дал интервью.

Законом о мобилизации могут закрепить бронирование конечных бенефициаров предприятий, важных для экономики

Вместе с тем, государственных служащих категории «Б», «В», лиц, работающих на должностях госслужбы в органах местного самоуправления будут бронировать не более 50% количества военнообязанных этих категорий в указанных органах.

Как подготовиться к конкурсу в ВАКС так, чтобы победить: практические советы от ВККС и судей Высшего антикоррупционного суда

Судьи Высшего антикоррупционного суда Олег Колиуш, Игорь Строгий, Виктор Маслов, Татьяна Крикливая, Тимур Хамзин, Инна Билоус и Алексей Кравчук рассказали, как кандидатам на должности судей ВАКС и АП ВАКС подготовиться к конкурсу и на что необходимо обратить внимание

  1. В Украине

Вблизи границы 21-летний мужчина за валюту пытался «договориться» о выезде в Румынию

22:54, 11 марта 2024
Мужчина предлагал вознаграждение за возможность попасть в Румынию вне пункта пропуска.
Вблизи границы 21-летний мужчина за валюту пытался «договориться» о выезде в Румынию
Источник фото: dpsu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вблизи украино-румынской границы 21-летний мужчина пытался «решить» вопрос о незаконном выезде за границу путем дачи взятки. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Как отмечают в ГПСУ, мужчина был задержан на участке отдела «Герца», при предоставлении неправомерной выгоды в размере 1000 евро и 1000 долларов. Задержанный предлагал вознаграждение за возможность попасть в Румынию вне пункта пропуска, говорится в сообщении. 

Офицер-пограничник ответил отказом на предложение и проинформировал правоохранителей.

По этому факту в правоохранительные органы направили сообщение о совершении уголовного правонарушения по ст. 369 УКУ «Предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Источник фото: dpsu.gov.ua

Также на днях пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали «персонажа магического мира». Как рассказывают в Государственной пограничной службе, то ли чтобы испугать, то ли чтобы сбить с толку пограничников, мужчина превратился в мифического героя – натянул латексную маску и черный плащ-мантию с капюшоном.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Нежура
    Вадим Нежура
    суддя Київського апеляційного суду
  • Надія Стефанів
    Надія Стефанів
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді