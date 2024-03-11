Вблизи границы 21-летний мужчина за валюту пытался «договориться» о выезде в Румынию

Мужчина предлагал вознаграждение за возможность попасть в Румынию вне пункта пропуска.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Вблизи украино-румынской границы 21-летний мужчина пытался «решить» вопрос о незаконном выезде за границу путем дачи взятки. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Как отмечают в ГПСУ, мужчина был задержан на участке отдела «Герца», при предоставлении неправомерной выгоды в размере 1000 евро и 1000 долларов. Задержанный предлагал вознаграждение за возможность попасть в Румынию вне пункта пропуска, говорится в сообщении.

Офицер-пограничник ответил отказом на предложение и проинформировал правоохранителей.

По этому факту в правоохранительные органы направили сообщение о совершении уголовного правонарушения по ст. 369 УКУ «Предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Источник фото: dpsu.gov.ua

Также на днях пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали «персонажа магического мира». Как рассказывают в Государственной пограничной службе, то ли чтобы испугать, то ли чтобы сбить с толку пограничников, мужчина превратился в мифического героя – натянул латексную маску и черный плащ-мантию с капюшоном.

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