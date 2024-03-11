Поблизу кордону 21-річний чоловік за валюту намагався «домовитися» про виїзд до Румунії

Чоловік пропонував винагороду за можливість потрапити до Румунії поза пунктом пропуску.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Поблизу українсько-румунського кордону 21-річний чоловік намагався «вирішити» питання щодо незаконного виїзду за кордон шляхом давання хабаря. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Як зазначають у ДПСУ, чоловіка затримали на ділянці відділу «Герца», під час надання неправомірної вигоди у розмірі 1000 євро та 1000 доларів. Затриманий пропонував винагороду за можливість потрапити до Румунії поза пунктом пропуску, сказано у повідомленні.

Офіцер-прикордонник відповів відмовою на пропозицію та поінформував правоохоронців.

За цим фактом до правоохоронних органів скерували повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ст. 369 ККУ «Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Також на днях прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали «персонажа магічного світу». Як розповідають у Державній прикордонній службі, чи то щоб злякати, чи щоб збити з пантелику прикордонників, чоловік перевтілився у міфічного героя – натягнув латексну маску та чорний плащ-мантію з каптуром.

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