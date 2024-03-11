На Дніпропетровщині викрили хакерів, які на фішингових атаках на банківські дані привласнили понад півмільйона гривень

Члени злочинної групи у Дніпропетровщині перед судом за крадіжку банківських даних.

Джерело фото: Національна поліція України

На Дніпропетровщині перед судом постануть члени злочинної групи, які, за даними Національної поліції України, привласнили понад пів мільйона гривень. П'ятеро зловмисників отримували дані банківських карт громадян шляхом використання фішингових посилань, що імітували інтерфейс популярних інтернет-сервісів.

У результаті операції, спільно проведеної кіберполіцією Харківщини та слідчими Головного слідчого управління Нацполіції під керівництвом Офісу Генерального прокурора, було виявлено 44 постраждалих особи. Згідно з досудовим розслідуванням, п'ять осіб причетні до протиправної діяльності.

Фігуранти створили телеграм-спільноту, де поширювали фішингові посилання на популярні сервіси та сайти оголошень, а також пропозиції щодо оформлення міжнародної допомоги. Інформація, введена користувачами на фішингових сайтах, потрапляла до зловмисників, що дозволяло їм отримати доступ до інтернет-банкінгу жертв та привласнювати їх заощадження. За ці дії фігурантам справи загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

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