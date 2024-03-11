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  1. В Украине

На Днепропетровщине разоблачили хакеров, которые на фишинговых атаках на банковские данные присвоили более полумиллиона гривен

20:17, 11 марта 2024
Члены преступной группы в Днепропетровской области перед судом за кражу банковских данных.
На Днепропетровщине разоблачили хакеров, которые на фишинговых атаках на банковские данные присвоили более полумиллиона гривен
Источник фото: Национальная полиция Украины
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На Днепропетровщине перед судом предстанут члены преступной группы, которые, по данным Национальной полиции Украины, присвоили более полумиллиона гривен. Пятеро злоумышленников получали данные банковских карт граждан путем использования фишинговых ссылок, имитирующих интерфейс популярных интернет-сервисов.

В результате операции, совместно проведенной киберполицией Харьковщины и следователями Главного следственного управления Нацполиции под руководством Офиса Генерального прокурора, было выявлено 44 пострадавших лица. Согласно досудебному расследованию, пять человек причастны к противоправной деятельности.

Фигуранты создали телеграмм-сообщество, где распространяли фишинговые ссылки на популярные сервисы и сайты объявлений, а также предложения по оформлению международной помощи. Информация, введенная пользователями на фишинговых сайтах, попадала к злоумышленникам, что позволяло им получить доступ к интернет-банкингу жертв и присваивать их сбережения. За эти действия фигурантам дела грозит до двенадцати лет лишения свободы.

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