Распечатала водительское удостоверение на принтере и предъявила его патрульным: какое решение принял суд в отношении женщины

Женщина, предоставившая полицейским поддельное водительское удостоверение, получила штраф.

Фото: freepik.com

Староконстантиновский райсуд Хмельницкой области признал 40-летнюю жительницу г. Красилов виновной в подделке водительского удостоверения и в использовании заведомо подложного документа и назначил ей окончательное наказание – 1 360 гривен штрафа. Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого апелляционного суда.

Как установил суд, в августе прошлого года в интернет-кафе в г. Красилове женщина распечатала на куске пластика бланк водительского удостоверения со своей фотографией и анкетными данными, указала серию, номер удостоверения и категорию «В», которые сама себе присвоила.

В ноябре недалеко от АЗС в г. Староконстантинове автомобиль «OPEL», которым она управляла, остановила полиция. По требованию предъявить документы в подтверждение права законности управления транспортным средством водитель предоставила поддельное водительское удостоверение.

В судебном заседании свою вину она признала полностью и заверила, что раскаялась.

По мнению суда, ее вина в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частями 1, 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины, доказана.

Выбирая наказание обвиняемым, суд учел, в частности, что она искренне раскаялась, не имеет криминального прошлого, содержит малолетнего ребенка.

«Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что исправление обвиняемой возможно без изоляции ее от общества, поэтому ей следует назначить наказание в виде штрафа», – говорится в приговоре.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

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