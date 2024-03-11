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Роздрукувала посвідчення водія на принтері та пред’явила його патрульним: яке рішення прийняв суд щодо жінки

19:59, 11 березня 2024
Жінка, яка надала поліцейським підроблене посвідчення водія, отримала штраф.
Роздрукувала посвідчення водія на принтері та пред’явила його патрульним: яке рішення прийняв суд щодо жінки
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Старокостянтинівський райсуд Хмельницької області визнав 40-річну мешканку м. Красилів винною у підробленні посвідчення водія та у використанні завідомо підробленого документа й призначив їй остаточне покарання – 1 360 гривень штрафу. Про це повідомила пресслужба Хмельницького апеляційного суду.

Як встановив суд, у серпні минулого року в інтернет-кафе у м. Красилові жінка роздрукувала на шматку пластика бланк посвідчення водія зі своєю фотокарткою й анкетними даними, вказала серію, номер посвідчення та категорію «В», які сама собі присвоїла.

У листопаді неподалік АЗС у м. Старокостянтинові автомобіль «OPEL», яким вона керувала, зупинила поліція. На вимогу пред’явити документи на підтвердження права законності керування транспортним засобом водійка надала підроблене посвідчення водія.

У судовому засіданні свою вину вона визнала повністю та запевнила, що розкаялася.

На думку суду, її вина у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 4 статті 358 Кримінального кодексу України, доведена.

Обираючи покарання обвинуваченій, суд врахував, зокрема, що вона щиро розкаялася, не має кримінального минулого, утримує малолітню дитину.

«З огляду на вищевикладене, суд приходить до висновку, що виправлення обвинуваченої можливе без ізоляції її від суспільства, а тому їй слід призначити покарання у виді штрафу», – йдеться у вироку.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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