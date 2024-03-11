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На границе мужчина перевоплотился в мифического персонажа, чтобы «магически исчезнуть» из Украины, фото

07:00, 11 марта 2024
40-летний мужчина в латексной маске, плаще-мантии и гидрокостюме пытался незаметно пересечь границу.
На границе мужчина перевоплотился в мифического персонажа, чтобы «магически исчезнуть» из Украины, фото
Источник фото: ГПСУ
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На днях пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали «персонажа магического мира». Как рассказывают в Государственной пограничной службе, то ли чтобы испугать, то ли чтобы сбить с толку пограничников, мужчина превратился в мифического героя – натянул латексную маску и черный плащ-мантию с капюшоном.

Как пишут в ГПСУ, мужчина часто приезжал на реку, чтобы порыбачить, поэтому хорошо знал местность приграничья.

«К путешествию он готовился тщательно – взял с собой термосумку, в которую положил вещевой мешок с необходимыми принадлежностями: нож, фонарь, перчатки. А чтобы наблюдать или нет вблизи пограничников – прихватил монокуляр. Чтобы пересечь границу, мужчина планировал вплавь преодолеть сначала реку Турунчук, а затем – Днестр. Для того чтобы не замерзнуть от холода и не утонуть во время заплывов, украинец надел гидрокостюм и взял пустой тетрапрак, который в надутом виде помогал бы держаться на поверхности воды», - отмечают в Госпогранслужбе.

Но «магическому исчезновению» мужчины в Молдову помешали пограничники. Теперь украинцу придется отвечать по ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Дело направили в суд.

 

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