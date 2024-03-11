Військовослужбовець відмовився форсувати Дніпро та штурмувати Кринки: що вирішив суд

Чоловік пояснив відмову від форсування Дніпра впливом інших військовослужбовців та отримав рік дисциплінарного батальйону.

Село Кринки Херсонської області, сучасний стан

Херсонський міський суд розглянув справу військовослужбовця однієї з бригад морської піхоти, яка вже тривалий час веде бойові дії з утримання плацдарму на лівому березі Херсонської області.

Як зазначено у матеріалах справи, матрос-гранатометник десантно-штурмової роти з числа мобілізованих військовослужбовців Олександр В., 8 листопада 2023 року відкрито відмовився виконувати бойове розпорядження командира батальйону морської піхоти.

Бойове розпорядження полягало у необхідності форсування річки Дніпро та проведенні штурмових дій в районі населеного пункту Кринки Олешківської міської громади Херсонського району.

Командир батальйону відмову Олександра В. не оцінив, зазначивши, що військовослужбовець об’єктивно міг виконати бойове завдання. 30 листопада 2023 року Олександр В. був затриманий і опинився під вартою.

Дії матроса були кваліфіковані за ч. 4 ст. 402 (непокора, вчинена в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці) Кримінального кодексу.

В судовому засіданні Олександр В. визнав свою вину у повному обсязі, однак зазначив, що 8 листопада він потрапив під вплив інших військовослужбовців свого підрозділу. Олександр В. розповів, що ввечері того дня інші бійці його роти були проти форсування річки Дніпро і відкрито відмовилися виконувати наказ командира батальйону.

Через позицію інших військовослужбовців Олександр В. прийняв необдумане рішення, про яке шкодує. Також матрос додав, що все ще бажає проходити військову службу.

Дослідивши матеріали справи і позицію сторін, суд врахував каяття обвинуваченого та відсутність у нього інших дисциплінарних стягнень.

Відтак, хоча Херсонський міський суд і визнав Олександра В. винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 402 КК, однак вирішив застосувати до військовослужбовця ст. 69 (призначення більш м’якого покарання) КК.

У підсумку Олександр В. отримав покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців строком на 1 рік.

Оскільки з 30 листопада Олександр В. перебуває під вартою, то виходячи з розрахунку 1 день попереднього ув`язнення відповідає 1 дню тримання в дисциплінарному батальйоні, матрос буде звільнений від перебування у дисциплінарному батальйоні у листопаді 2024 року.

Нагадаємо, що це вже не перший вирок суду, пов'язаний з відмовою форсування Дніпра. Так, у грудні Херсонський міський суд засудив військовослужбовця, який після перебування у шпиталі відмовився переправлятися на Лівий берег Херсонської області, до службового обмеження для військовослужбовців строком на 2 роки із відрахуванням в дохід держави 20% із суми грошового забезпечення.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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