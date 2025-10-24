Уряд спростив реєстрацію ліків: препарати швидше потраплятимуть в аптеки і лікарні

Кабмін запровадив спрощену процедуру реєстрації для ліків, ефективність і безпека яких підтверджені міжнародними регуляторами.

Кабінет міністрів ухвалив зміни до Порядку державної реєстрації лікарських засобів.

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що рішення спрямоване на забезпечення швидкої доступності генеричних ліків на фармацевтичному ринку та розширення можливості для закупівлі нових ліків, зокрема — за кошти державного бюджету.

Зміни, зокрема, передбачають застосування спрощеної процедури державної реєстрації ліків для централізованих закупівель за кошти держбюджету.

Йдеться про ліки, які:

вже пройшли перевірку компетентним органом Великої Британії;

включені до бази даних лікарських засобів, що можуть закуповуватись у рамках Надзвичайного плану Президента США для надання допомоги в боротьбі проти ВІЛ/СНІД (The United States President’s Emergency Plan for AIDS Relief);

мають попереднє схвалення (Tentative Approval) регулятора США;

включені до переліків прекваліфікованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я лікарських засобів чи вакцин;

Це означає, що препарати, ефективність і безпека яких підтверджені міжнародними регуляторами, зможуть швидше потрапляти до українських аптек і лікарень.

Прийняті зміни реалізують положення закону, ухваленого в лютому 2025 року, що стосується особливостей державної реєстрації лікарських засобів, які можуть закуповуватися особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та врегулювання окремих питань, пов’язаних з реалізацією лікарських засобів.

