Уряд спростив реєстрацію ліків: препарати швидше потраплятимуть в аптеки і лікарні

Кабінет міністрів ухвалив зміни до Порядку державної реєстрації лікарських засобів.
У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що рішення спрямоване на забезпечення швидкої доступності генеричних ліків на фармацевтичному ринку та розширення можливості для закупівлі нових ліків, зокрема — за кошти державного бюджету.
Зміни, зокрема, передбачають застосування спрощеної процедури державної реєстрації ліків для централізованих закупівель за кошти держбюджету.
Йдеться про ліки, які:
Це означає, що препарати, ефективність і безпека яких підтверджені міжнародними регуляторами, зможуть швидше потрапляти до українських аптек і лікарень.
Прийняті зміни реалізують положення закону, ухваленого в лютому 2025 року, що стосується особливостей державної реєстрації лікарських засобів, які можуть закуповуватися особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та врегулювання окремих питань, пов’язаних з реалізацією лікарських засобів.
