Вбивство Андрія Парубія: суд продовжив арешт для підозрюваного Михайла Сцельнікова

Суд продовжив тримання під вартою 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві колишнього голови парламенту Андрія Парубія. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Підозрюваний надалі перебуватиме під вартою без права внесення застави. Йому інкримінують державну зраду, посягання на життя народного депутата та незаконне поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 111, ст. 112, ч. 1 ст. 263 КК України).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Згодом затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру.

Як відомо, підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова нападником, який був вдягнений, як кур’єр служби доставки, та втік із місця злочину. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

У СБУ заявили, що наявна інформація свідчить про «російський слід» у вбивстві Андрія Парубія.

