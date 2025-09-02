Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія відправили під варту без права внесення застави

Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід.

Фото: suspilne.media

Галицький районний суд міста Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави. Про це повідомила пресслужба ОГП.

Дії 52-річного львів’янина кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Перед початком судового засідання чоловік заявив, що вбивство було його особистою «помстою українській владі».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Згодом затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова нападником, який був вдягнений, як кур’єр служби доставки, та втік із місця злочину. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

Андрія Парубія поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня.

У СБУ заявили, що наявна інформація свідчить про «російський слід» у вбивстві Андрія Парубія.

