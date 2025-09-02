Подозреваемого в убийстве Андрея Парубия отправили под стражу без права внесения залога

Подозреваемому в убийстве Андрея Парубия избрана мера пресечения.

Галицкий районный суд города Львова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

Действия 52-летнего львовянина квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Перед началом судебного заседания мужчина заявил, что убийство было его личной «местой украинским властям».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правоохранители задержали подозреваемого в убийстве народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Позже задержанному 52-летнему львовянину сообщено о подозрении.

Напомним, Андрей Парубий был застрелен в Сиховском районе Львова нападавшим, который был одет, как курьер службы доставки, и скрылся с места преступления. Правоохранительные органы продолжают розыск злоумышленника.

Андрея Парубия похоронят на Лычаковском кладбище во Львове 2 сентября.

В СБУ заявили, что имеющаяся информация свидетельствует о «российском следе» в убийстве Андрея Парубия.

