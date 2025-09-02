Подозреваемый в убийстве Парубия объяснил свои действия «личной местью власти»

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия признался в содеянном перед началом заседания по избранию меры пресечения.

Подозреваемый в убийстве политика Андрея Парубия был доставлен в зал Галицкого райсуда города Львова, где он заявил, что убийство было его личной местью украинской власти.

«Это моя месть украинской власти», — сказал мужчина. При этом он подчеркнул, что никакого шантажа или влияния со стороны Российской Федерации не было.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правоохранители задержали подозреваемого в убийстве народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Позже задержанному 52-летнему львовянину сообщено о подозрении.

Напомним, Андрей Парубий был застрелен в Сиховском районе Львова нападавшим, который был одет, как курьер службы доставки, и скрылся с места преступления. Правоохранительные органы продолжают розыск злоумышленника.

Андрея Парубия похоронят на Лычаковском кладбище во Львове 2 сентября.

В СБУ заявили, что имеющаяся информация свидетельствует о «российском следе» в убийстве Андрея Парубия.

