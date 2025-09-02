Підозрюваний у вбивстві Парубія пояснив свої дії «особистою помстою владі»

Підозрюваний заперечив вплив із боку Росії та просить обміну.

Підозрюваного у вбивстві політика Андрія Парубія доставили до зали Галицького райсуду міста Львова, де він заявив, що вбивство було його особистою помстою українській владі.

«Це моя помста українській владі», — сказав чоловік. При цьому він наголосив, що жодного шантажу чи впливу з боку Російської Федерації не було.

Також підозрюваний додав, що хоче, щоб його обміняли і він зміг знайти тіло свого сина.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Згодом затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова нападником, який був вдягнений, як кур’єр служби доставки, та втік із місця злочину. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

Андрія Парубія поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня.

У СБУ заявили, що наявна інформація свідчить про «російський слід» у вбивстві Андрія Парубія.

