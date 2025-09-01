Затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія – Володимир Зеленський

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин вбивства Андрія Парубія.

Правоохоронці затримання підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Тривають необхідні слідчі дії. Доручив представити суспільству наявну інформацію», - заявив він.

Глава держави також додав, що говорив з Генеральним прокурором Русланом Кравченком, який доповів про подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

«Є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства.

Вся команда правоохоронців, працівники прокуратури продовжують працювати цілодобово», - сказав Зеленський.

У свою чергу очільник МВС Ігор Клименко додав, що імовірного стрільця затримали на Хмельниччині.

«Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі», - заявив він.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова нападником, який був вдягнений, як кур’єр служби доставки, та втік із місця злочину. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, вбивство Андрія Парубія було ретельно сплановане, СБУ долучена до розслідування.

Додамо, що Андрія Парубія поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня.

