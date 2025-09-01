Практика судів
  1. В Україні

Затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія – Володимир Зеленський

08:12, 1 вересня 2025
Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин вбивства Андрія Парубія.
Затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія – Володимир Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці затримання підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Тривають необхідні слідчі дії. Доручив представити суспільству наявну інформацію», - заявив він.

Глава держави також додав, що говорив з Генеральним прокурором Русланом Кравченком, який доповів про подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

«Є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства.

Вся команда правоохоронців, працівники прокуратури продовжують працювати цілодобово», - сказав Зеленський.

У свою чергу очільник МВС Ігор Клименко додав, що імовірного стрільця затримали на Хмельниччині.

«Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі», - заявив він.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова нападником, який був вдягнений, як кур’єр служби доставки, та втік із місця злочину. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, вбивство Андрія Парубія було ретельно сплановане, СБУ долучена до розслідування.

Додамо, що Андрія Парубія поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС вбивство Андрій Парубій Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд затвердив порядок оцінки застосування суб’єктами господарювання нечесних комерційних практик

З метою встановлення факту застосування нечесних комерційних практик посадові особи Держпродспоживслужби матимуть право одержувати безоплатно від бізнесу копії документів, матеріалів, довідок.

Кабмін врегулював новий вид премії для топ-чиновників – за результатами щорічного оцінювання службової діяльності

Також зміни передбачають, що загальний розмір річних премій не може перевищувати 30% фонду сталої заробітної плати державного службовця за рік.

Верховна Рада розгляне законопроект про регулювання обігу криптоактивів, яким регулятора наділять слідчими повноваженнями

Регулятор ринку криптоактивів зможе отримувати доступ до приміщення емітента, оферента, особи, яка подає заявку на допуск до торгів, або постачальника послуг, а також до інформаційних систем і носіїв інформації.

Кабмін затвердив Концепцію національної системи стратегічного планування, вказавши, що «на загальнодержавному рівні відсутня ефективна система цілевизначення»

Кабмін доручив собі розробити законопроект щодо розбудови національної системи стратегічного планування до червня 2026 року.

«Помічники суддів та секретарі судового засідання в умовах існуючих фінансових проблем можуть бути схильними до корупції» – Комітет ВРУ з питань правової політики

Народні депутати виступили проти надання помічникам суддів та секретарям судового засідання права доступу до державних реєстрів і банків даних.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду