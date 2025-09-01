Практика судів
У вбивстві Андрія Парубія простежується «російський слід» — СБУ

14:32, 1 вересня 2025
У СБУ заявили, що наявна інформація свідчить про «російський слід» у вбивстві Андрія Парубія.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Згодом затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру.

Співробітники Служби безпеки України, Національної поліції та Офісу Генерального прокурора вважають, що до організації убивства Андрія Парубія можуть бути причетні російські спецслужби. Відповідну інформацію правоохоронці отримали у ході першочергових слідчо-оперативних заходів із затриманим кілером. Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Злочин має ознаки замовного характеру. Є оперативна інформація, яка свідчить про можливу причетність до організації вбивства спецслужб російської федерації. Ми співпрацюємо з колегами-правоохоронцями, щоб встановити всіх причетних до цього зухвалого злочину, підтвердити джерела інформації та зібрати докази», – зазначив начальник управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко.

Дії підозрюваного кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова нападником, який був вдягнений, як кур’єр служби доставки, та втік із місця злочину. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, вбивство Андрія Парубія було ретельно сплановане, СБУ долучена до розслідування.

Додамо, що Андрія Парубія поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня.

