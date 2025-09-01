Практика судів
Вбивство Андрія Парубія — затриманому 52-річному чоловіку повідомлено про підозру

11:53, 1 вересня 2025
В ОГП повідомили, що готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Згодом затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві Андрія Парубія. Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

«Керівник Львівської обласної прокуратури особисто підписав повідомлення про підозру у цій справі. За його словами, «підозра  ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата», - заявили у ОГП.

Його дії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування.

«Усі невідкладні слідчі дії здійснюються за участі прокурорів, які координують хід розслідування.

Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави», - заявили у ОГП.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», правоохоронці затримання підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова нападником, який був вдягнений, як кур’єр служби доставки, та втік із місця злочину. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, вбивство Андрія Парубія було ретельно сплановане, СБУ долучена до розслідування.

Додамо, що Андрія Парубія поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня.

