Через війну НБУ відклав запуск е-гривні – Андрій Пишний

Нацбанк використає цей час для доопрацювання технічних рішень і вивчення міжнародного досвіду.

Фото: forbes.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нацбанк переніс запуск електронної гривні через війну, щоб удосконалити технічні аспекти проекту. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

«Так, війна. Ми наразі вважаємо, що саме війна дає нам підстави відтермінувати запровадження цього рішення. Крім того, цей час ми використаємо для того, щоб знайти якнайкраще технічне рішення», – зазначив він.

Пишний підкреслив, що НБУ активно вивчає досвід інших країн і співпрацює з провідними центральними банками світу для створення оптимальної моделі е-гривні. «Ми уважно слідкуємо за тими напрацюваннями, які відбуваються в інших центральних банках, зокрема в Європейському центральному банку, Бундесбанку, Центральному банку Сінгапуру. Ми хочемо зробити це рішення максимально якісним, яке враховує найкращий досвід і практики», – додав він.

Голова НБУ також пояснив, що впровадження цифрової валюти потребує значних інвестицій, тому її запуск відклали до більш стабільного періоду. «Саме через війну, з огляду на ті інвестиції, які може потребувати це рішення, правління Національного банку відтермінувало відповідне введення», – підсумував Пишний.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», заступник голови Національного банку Олексій Шабан заявив, що запуск «е-гривні» потребує великих грошових вкладень, які з етичних міркувань сумнівні під час війни, тому розробка «е-гривні» триває, але є сумніви щодо її впровадження у 2027 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.