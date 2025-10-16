Заступник голови НБУ Шабан заявив, що е-гривню навряд чи введуть у 2027 році

Олексій Шабан підкреслив, що пілотний проект – це штука коштовна, там цінники дуже великі.

Фото: finclub.net

Заступник голови Національного банку Олексій Шабан заявив, що запуск «е-гривні» потребує великих грошових вкладень, які з етичних міркувань сумнівні під час війни, тому розробка «е-гривні» триває, але є сумніви щодо її впровадження у 2027 році. Про це він сказав під час Київського міжнародного економічного форуму-2025 у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми розглядаємо цифрову гривню на законодавчому рівні. Мається на увазі, що це законний платіжний засіб і просто цифрова форма національної грошової одиниці - гривні. Коли її буде впроваджено, чи буде впроваджено - відкрите питання…», - заявив він

Шабан підкреслив, що НБУ готується до розробки та впровадження пілотного проекту «е-гривні». Планується, що він буде доступний не тільки для внутрішнього тестування лише «у стінах НБУ», а й для реальних користувачів, наприклад, для грошових переказів чи платежів на користь держави або як замінник карткових технологій для державних програм.

«Але, знову ж таки, пілот – це штука коштовна, там цінники дуже великі», - сказав заступник голови НБУ, але додав, що зараз є шортист з постачальників, з «якими хотіли б, коли будемо готові, працювати».

Він підкреслив, що чеки дуже високі, і питання в тому, чи етично під час війни витрачати ці кошти лише на дослідження.

«Ми рухаємось, але сказати, що 2027 рік - рік впровадження «е-гривні», я не можу», - резюмував Шабан.

Раніше заступник голови НБУ Олексій Шабан заявляв, що в Україні готуються запровадити цифрові гроші. Нацбанк працює над пілотним проектом із запровадження цифрової е-гривні. Це буде третя, альтернативна, форма поруч із готівковою та безготівковою.

