Заместитель главы НБУ Шабан заявил, что е-гривну вряд ли введут в 2027 году

13:21, 16 октября 2025
Алексей Шабан подчеркнул, что пилотный проект — это вещь дорогостоящая, там ценники очень большие.
Заместитель главы Национального банка Алексей Шабан заявил, что запуск «е-гривны» требует больших денежных вложений, которые с этической точки зрения сомнительны во время войны, поэтому разработка «е-гривны» продолжается, но есть сомнения относительно ее внедрения в 2027 году. Об этом он сказал во время Киевского международного экономического форума-2025 в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы рассматриваем цифровую гривну на законодательном уровне. Речь идет о том, что это законное платежное средство и просто цифровая форма национальной денежной единицы — гривны. Когда она будет внедрена, будет ли вообще внедрена — открытый вопрос…», — заявил он.

Шабан подчеркнул, что НБУ готовится к разработке и внедрению пилотного проекта «е-гривны». Планируется, что он будет доступен не только для внутреннего тестирования «в стенах НБУ», но и для реальных пользователей — например, для денежных переводов или платежей в пользу государства, либо как замена карточных технологий для государственных программ.

«Но, опять же, пилот — это вещь дорогостоящая, там ценники очень большие», — сказал заместитель главы НБУ, добавив, что сейчас есть короткий список поставщиков, «с которыми хотели бы, когда будем готовы, работать».

Он подчеркнул, что суммы очень большие, и вопрос в том, насколько этично во время войны тратить эти средства только на исследования.

«Мы движемся, но сказать, что 2027 год — год внедрения «е-гривны», я не могу», — резюмировал Шабан.

Ранее заместитель главы НБУ Алексей Шабан заявлял, что в Украине готовятся внедрить цифровые деньги. Национальный банк работает над пилотным проектом по внедрению цифровой е-гривны. Это будет третья, альтернативная форма наряду с наличной и безналичной.

