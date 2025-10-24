Практика судів
В Овручі на Житомирщині 23-річний чоловік підірвав гранату на вокзалі — є загиблі та поранені

13:59, 24 жовтня 2025
За попередніми даними, чоловік, який здійснив підрив, раніше затримувався за спробу незаконного перетину кордону.
В Овручі на Житомирщині 23-річний чоловік підірвав гранату на вокзалі — є загиблі та поранені
На Житомирщині у місті Овруч 23-річний чоловік під час перевірки документів підірвав гранату на пероні. Про це повідомляє поліція регіону.

За попередніми даними, загинули четверо людей, ще 12 отримали поранення.

Як зазначили у Державній прикордонній службі України, підрив стався під час перевірки документів у контрольованому прикордонному районі на станції «Овруч». Чоловік дістав вибуховий пристрій і підірвав його просто під час перевірки.

Унаслідок вибуху загинула прикордонниця та двоє цивільних осіб, ще двоє військовослужбовців зі складу наряду та десятеро цивільних отримали поранення.

Чоловік, який здійснив підрив, помер в кареті швидкої допомоги.

Троє загиблих жінок — мешканки Коростенського району віком 29, 58 та 82 роки.

У ДПСУ додали, що чоловік, який здійснив вибух, раніше затримувався за спробу незаконного перетину державного кордону.

Постраждалим одразу надали первинну домедичну допомогу, усіх поранених госпіталізовано.

Поліцейські проводять першочергові заходи.

Попередня правова кваліфікація події – п. п. 1, 5 ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

