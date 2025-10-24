В Україні викрили конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн: серед підозрюваних – ексочільник ДПС Євген Олейніков

Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили колишніх очільника Державної податкової служби України та заступницю начальника Головного управління ДПС у Полтавській області на зловживанні службовим становищем в інтересах злочинної організації. Про це повідомили у СБУ та НАБУ.

За даними ЗМІ, мова йде про Євгена Олейнікова та Наталію Новоженіну.

Як повідомляють правоохоронці, її учасники створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів.

Механізм злочину передбачав:

складання підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;

реєстрацію накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;

використання накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

«Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а «схемний» податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн», - заявили у НАБУ

Правоохоронці встановили, що тогочасний в.о. голови Державної податкової служби України сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру, а заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь компаній конвертаційного центру.

Унаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн.

«Злочинна організація діяла з високим рівнем координації та продуманою конспірацією, використовуючи віддалені закордонні сервери для зберігання документів, численні VPN-налаштування для маскування ІР-адрес, номери іноземних мобільних операторів, а також підкуп і тиск на підставних посадових осіб товариств», - заявили у НАБУ.

Детективи відшукали та дешифрували детальний облік неправомірної вигоди, який вели посадові особи ДПС.

Наразі про підозру повідомили 11 особам.

Кваліфікація: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.