В Украине разоблачили конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн: среди подозреваемых — экс-глава ГНС ​​Евгений Олейников

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили бывшего руководителя Государственной налоговой службы Украины и заместительницу начальника Главного управления ГНС в Полтавской области в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации. Об этом сообщили в СБУ и НАБУ.

По данным СМИ, речь идет о Евгении Олейникове и Наталии Новожениной

По данным правоохранителей, участники группы создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для реализации схемы минимизации налоговых платежей.

Механизм преступления предусматривал:

составление подконтрольными компаниями фиктивных налоговых накладных о хозяйственных отношениях с реальными предприятиями;

регистрацию этих накладных в Едином реестре налоговых накладных;

использование накладных реальными предприятиями для уменьшения своих налоговых обязательств.

«В течение 2020–2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными о поставке товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн, а “схемный” налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн», — сообщили в НАБУ.

Правоохранители установили, что тогдашний и.о. главы Государственной налоговой службы Украины способствовал беспрепятственной деятельности конвертационного центра, а заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, возглавлявшая комиссию по вопросам приостановки регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу компаний конвертационного центра.

В результате махинаций реальные предприятия необоснованно не уплатили в государственный бюджет 147 млн грн.

«Преступная организация действовала с высоким уровнем координации и продуманной конспирацией, используя удаленные зарубежные серверы для хранения документов, многочисленные VPN-настройки для сокрытия IP-адресов, номера иностранных мобильных операторов, а также подкуп и давление на подставных должностных лиц предприятий», — сообщили в НАБУ.

Детективы обнаружили и расшифровали детальный учет неправомерной выгоды, который вели должностные лица ГНС.

На данный момент о подозрении уведомлены 11 человек.

Квалификация: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Руководитель конвертационного центра задержан при попытке выезда из Украины.

