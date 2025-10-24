Студенти, які пройшли військову підготовку, стануть резервістами – Іван Тимочко

Іван Тимочко заявив, що зміни впроваджено в рамках нової системи військового обліку та мобілізації, спрямованої на формування підготовленого людського резерву.

В Україні студенти, які успішно завершать базову загальну військову підготовку (БЗВП) та складуть військову присягу, автоматично отримують статус резервістів, який не залежатиме від віку. Про це у інтерв’ю Telegraf заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, зміни впроваджено в рамках нової системи військового обліку та мобілізації, спрямованої на формування підготовленого людського резерву.

Іван Тимочко зазначив, що після досягнення 25 років вони можуть бути призвані під час мобілізації, але лише за умови відповідності вимогам щодо соціального статусу, стану здоров’я та інших критеріїв відбору. Якщо ж їх не залучать одразу, вони залишаються в складі людського резерву до моменту виникнення потреби або оголошення мобілізації.

«Студент, який пройшов БЗВП і досяг 25 років, як і решта військовозобов’язаних під час мобілізації може бути викликаний, але держава не буде автоматично давати пріоритет лише тим, хто пройшов базову підготовку, — пояснив Тимочко. — Спочатку всіх ставлять на військовий облік, а вже критерії відбору визначатимуть потребу за фахом», - додав він.

