Студенты, прошедшие военную подготовку, станут резервистами — Иван Тимочко

12:04, 24 октября 2025
Иван Тимочко заявил, что изменения внедрены в рамках новой системы воинского учета и мобилизации, направленной на формирование подготовленного человеческого резерва.
Студенты, прошедшие военную подготовку, станут резервистами — Иван Тимочко
Фото: 5.ua
В Украине студенты, которые успешно завершат базовую общую военную подготовку (БОВП) и примут военную присягу, автоматически получают статус резервистов, который не будет зависеть от возраста. Об этом в интервью Telegraf сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, изменения внедрены в рамках новой системы воинского учета и мобилизации, направленной на формирование подготовленного человеческого резерва.

Иван Тимочко отметил, что после достижения 25 лет они могут быть призваны во время мобилизации, но только при условии соответствия требованиям относительно социального статуса, состояния здоровья и других критериев отбора. Если же их не привлекут сразу, они остаются в составе человеческого резерва до момента возникновения необходимости или объявления мобилизации.

«Студент, который прошел БОВП и достиг 25 лет, как и остальные военнообязанные, во время мобилизации может быть вызван, но государство не будет автоматически отдавать приоритет только тем, кто прошел базовую подготовку, — объяснил Тимочко. — Сначала всех ставят на воинский учет, а уже критерии отбора будут определять потребность по специальности», — добавил он.

