Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ

Президент України Володимир Зеленський 24 жовтня прибув з візитом до Лондона для переговорів із союзниками. Під час візиту український лідер зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III. Про це повідомляє Sky News.

Варто зазначити, що це вже третя їхня зустріч цього року.

Після зустрічі з монархом Зеленський вирушить на Даунінг-стріт, щоб зустрітися із прем’єром Британії Кіром Стармером.

Потім вони також зустрінуться з лідерами Данії та Нідерландів, а також особисто з генсеком НАТО.

Після цього сьогодні вдень «коаліція охочих» проведе зустріч, в якій візьмуть участь ще 20 осіб.

Зустріч «коаліції охочих» відбувається через день після того, як на зустрічі лідерів Європейського Союзу в Брюсселі не вдалося досягти угоди про використання заморожених державних активів Росії для фінансування України після того, як Бельгія, де зберігається більшість грошей, висловила правові та технічні занепокоєння щодо цієї пропозиції.

