У Мін’юсті нагадали про зміни до порядку забезпечення доступу до державних реєстрів

12:58, 24 жовтня 2025
Мін’юст оновив окремі положення Порядку – адміністратору реєстрів надано можливість запроваджувати механізми додаткової автентифікації або електронної ідентифікації користувачів у реєстрах.
Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало про зміни до Порядку забезпечення доступу осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій, до Єдиних і Державних реєстрів та інформаційно-комунікаційних систем, відповідно до наказу від 9 січня 2025 року № 78/5.

Цим документом передбачено оновлення окремих положень Порядку – адміністратору реєстрів надано можливість запроваджувати механізми додаткової автентифікації або електронної ідентифікації користувачів у реєстрах.

Таким чином, для підтвердження проведення реєстраційної дії передбачено можливість використання:

  • віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»);
  • підтвердження повідомлень через Портал чи мобільний застосунок «Дія».

Наказ набирає чинності з дня розміщення на вебсайті Міністерства юстиції України інформації про запровадження технічної можливості підтвердження вчинення реєстраційної дії у Державному реєстрі прав із використанням «Дія.Підпис», але не раніше дня його офіційного опублікування. Відповідну інформацію буде розміщено на вебсайті Мін’юсту 17 листопада 2025 року.

Міністерство юстиції наголосило на необхідності завчасного вжиття організаційних заходів, необхідних для реалізації положень наказу.

