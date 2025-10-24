Практика судів
Послуги бібліотек і застосування РРО: у ДПС пояснили, коли дозволено працювати без касового апарата

11:46, 24 жовтня 2025
У податковій заявили, що бібліотеки можуть проводити розрахунки без РРО, але лише в межах встановленого законом річного обсягу.
Фото: chytomo.com
Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що законодавство передбачає певні винятки, коли бібліотеки можуть проводити розрахункові операції без РРО, використовуючи розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій (КОРО).

Відповідно до статті 10 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами (далі — Закон № 265), Кабінет Міністрів України має право визначати форми та умови діяльності, за яких дозволяється проводити розрахунки без застосування РРО чи ПРРО.

Так, постановою КМУ від 23 серпня 2000 року №1336 затверджено Перелік окремих форм діяльності, яким дозволено використовувати розрахункові книжки (РК) і книги обліку розрахункових операцій (КОРО). Згідно з пунктом 13 цього Переліку, бібліотеки мають право проводити розрахункові операції без застосування РРО та/або ПРРО, використовуючи РК та КОРО.

Однак така можливість діє лише до певного граничного обсягу операцій. Постановою Кабінету Міністрів України № 1336 визначено, що у разі перевищення річного обсягу розрахункових операцій у 500 тис грн на одного суб’єкта господарювання застосування РРО або ПРРО стає обов’язковим.

Відповідно до п. 2 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2001 року № 121 «Про терміни переведення суб’єктів підприємницької діяльності на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій» із змінами та доповненнями у разі перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний в місячний термін з дати перевищення річного обсягу розрахункових операцій зареєструвати та проводити розрахунки з застосовуванням РРО та/або ПРРО.

Таким чином, бібліотеки можуть проводити розрахунки без РРО, але лише в межах встановленого законом річного обсягу. Після його перевищення — використання РРО або ПРРО є обов’язковою вимогою законодавства.

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

