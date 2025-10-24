Практика судов
  1. В Украине

Услуги библиотек и применение РРО: в ГНС объяснили, когда разрешено работать без кассового аппарата

11:46, 24 октября 2025
В налоговой заявили, что библиотеки могут проводить расчеты без РРО, но только в пределах установленного законом годового объема.
Услуги библиотек и применение РРО: в ГНС объяснили, когда разрешено работать без кассового аппарата
Фото: chytomo.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что законодательством предусмотрены определенные исключения, когда библиотеки могут осуществлять расчетные операции без РРО, используя расчетные книжки и книги учета расчетных операций (КОРО).

Согласно статье 10 Закона Украины от 6 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» с изменениями (далее — Закон № 265), Кабинет Министров Украины имеет право определять формы и условия деятельности, при которых разрешается проводить расчеты без применения РРО или ПРРО.

Так, постановлением КМУ от 23 августа 2000 года № 1336 утвержден Перечень отдельных форм деятельности, которым разрешено использовать расчетные книжки (РК) и книги учета расчетных операций (КОРО). Согласно пункту 13 этого Перечня, библиотеки имеют право проводить расчетные операции без применения РРО и/или ПРРО, используя РК и КОРО.

Однако такая возможность действует лишь до определенного предельного объема операций. Постановлением Кабинета Министров Украины № 1336 установлено, что в случае превышения годового объема расчетных операций в 500 тыс. грн на одного субъекта хозяйствования применение РРО или ПРРО становится обязательным.

В соответствии с пунктом 2 приложения к постановлению Кабинета Министров Украины от 7 февраля 2001 года № 121 «О сроках перевода субъектов предпринимательской деятельности на учет расчетных операций в наличной и безналичной форме с применением регистраторов расчетных операций» с изменениями и дополнениями, в случае превышения предельного размера годового объема расчетных операций субъект предпринимательской деятельности обязан в месячный срок с даты превышения зарегистрировать и проводить расчеты с применением РРО и/или ПРРО.

Таким образом, библиотеки могут осуществлять расчеты без РРО, но только в пределах установленного законом годового объема. После его превышения использование РРО или ПРРО является обязательным требованием законодательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая РРО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду