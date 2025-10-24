Услуги библиотек и применение РРО: в ГНС объяснили, когда разрешено работать без кассового аппарата

В налоговой заявили, что библиотеки могут проводить расчеты без РРО, но только в пределах установленного законом годового объема.

Фото: chytomo.com

Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что законодательством предусмотрены определенные исключения, когда библиотеки могут осуществлять расчетные операции без РРО, используя расчетные книжки и книги учета расчетных операций (КОРО).

Согласно статье 10 Закона Украины от 6 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» с изменениями (далее — Закон № 265), Кабинет Министров Украины имеет право определять формы и условия деятельности, при которых разрешается проводить расчеты без применения РРО или ПРРО.

Так, постановлением КМУ от 23 августа 2000 года № 1336 утвержден Перечень отдельных форм деятельности, которым разрешено использовать расчетные книжки (РК) и книги учета расчетных операций (КОРО). Согласно пункту 13 этого Перечня, библиотеки имеют право проводить расчетные операции без применения РРО и/или ПРРО, используя РК и КОРО.

Однако такая возможность действует лишь до определенного предельного объема операций. Постановлением Кабинета Министров Украины № 1336 установлено, что в случае превышения годового объема расчетных операций в 500 тыс. грн на одного субъекта хозяйствования применение РРО или ПРРО становится обязательным.

В соответствии с пунктом 2 приложения к постановлению Кабинета Министров Украины от 7 февраля 2001 года № 121 «О сроках перевода субъектов предпринимательской деятельности на учет расчетных операций в наличной и безналичной форме с применением регистраторов расчетных операций» с изменениями и дополнениями, в случае превышения предельного размера годового объема расчетных операций субъект предпринимательской деятельности обязан в месячный срок с даты превышения зарегистрировать и проводить расчеты с применением РРО и/или ПРРО.

Таким образом, библиотеки могут осуществлять расчеты без РРО, но только в пределах установленного законом годового объема. После его превышения использование РРО или ПРРО является обязательным требованием законодательства.

